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آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر مستجدّات فيروس حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 203.13 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و459969.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                         إجمالي الوفيات                    عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                             614921                                 35935572

 

الهند                                               428309                               31969954

 

البرازيل                                      563151                                   20165672

 

روسيا                                       332828                                    6469910

 

فرنسا                                      112250                                    6305158

 

المملكة المتحدة                        130320                                 6069362

 

تركيا                                        52196                                   5918540

 

الأرجنتين                             107459                                     5018895

 

كولومبيا                                122458                                   4838984

 

إسبانيا                                   82006                                    4588132.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                        عدد الإصابات

 

21 - العراق                         19270                               1722328

 

36 - الأردن                          10127                                777164

 

41 - المغرب                      10335                                696282

 

42 - الإمارات                      1978                                694285

 

45 - تونس                         20931                             610660

 

46 - لبنان                          7943                               571650

 

47 -                     8345                             534312

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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