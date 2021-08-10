شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وإيطاليا يبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، مع السفير الإيطالي في بغداد برونو أنتونيو باسكوينو سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وعلى رأسها إقامة أسبوع للسينما الإيطالية في بغداد، ومثيله للسينما العراقية في روما، فضلاً عن مناقشة تأهيل المتحف العراقي خلال عام 2022 بحسب اتفاق سابق.

ووفقا لوكالة الأنباء الوطنية العراقية: حمل باسكوينو دعوة من وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، لوزير الثقافة حسن ناظم للمشاركة في مؤتمر بعنوان (أوان التشافي.. سلام بين الثقافات وتفاهم بين الأديان) في مدينة /بولونيا/ الإيطالية في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر القادم.