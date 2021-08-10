شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال وكينيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي مع وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو، تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن رئيس الوزراء الصومالي تلقى، خلال اللقاء، دعوة رسمية من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا لزيارة كينيا لمناقشة العديد من القضايا التي تهم البلدين.

وفي سياق متصل، التقي وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبدالرزاق نظيرته الكينية، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.