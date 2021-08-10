شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الليبية و نظيرها اليونانى يبحثان آخر التطورات فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ، مع نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس ،آخر التطورات في ليبيا ، إضافة إلى سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين.

وأعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية ،عن أسفها للخسائر التي خلفتها الحرائق التي نشبت بغابات اليونان، مؤكدة على وقوف وتضامن ليبيا مع دولة اليونان.

من جهته، أشاد وزير الخارجية اليوناني بمواقف نظيرته الليبية، مجددا دعم بلاده الكامل لجهودها، وللجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي ، وحكومة الوحدة الوطنية، لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا، وسعيهما الحثيث لإنهاء الأزمة الليبية بعيداً عن الحروب، وذلك من خلال الحوار المسؤول بين كافة الفرقاء الليبيين، وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المحدد لها.