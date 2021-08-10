شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة مكة»: القبض على ثلاثيني ارتكب جرائم سلب باستخدام السلاح الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بان المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السلب والسرقة باستخدام سلاح أبيض، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر «شرطة مكة»: القبض على ثلاثيني ارتكب جرائم سلب باستخدام السلاح الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.