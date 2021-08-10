شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أمن: إنزال الكمامة لشرب العصائر أو القهوة في الطريق يعد مخالفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام رجال الأمن بنصح أحد المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة أثناء التجول في الأماكن العامة. ويوضح المقطع المتداول أحد رجال الأمن وهو يؤكد لشاب استوقفه أنه ملزم بارتداء الكمامة خلال التجوّل في الاماكن العامة وأنه لا ينبغي له إنزالها لتناول العصير أو القهوة إلا في المقهى فقط. وطالب رجل الأمن المواطن بتناول القهوة داخل المقهى لمنع انتقال العدوى حرصاً على سلامة الجميع.

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