شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني: ضرورة ترجمة المشروعات الاقتصادية مع مصر والعراق على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة ترجمة المشروعات الاقتصادية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن على أرض الواقع.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم مع وزير المالية العراقي علي علاوي، حيث تسلم رسالة من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وجدد الملك عبدالله التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون مع القيادة والحكومة في العراق، مؤكدا ضرورة ترجمة المشروعات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.