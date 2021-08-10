شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي ينتشر فى منطقة عيل طيري لضمان حركة التنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قيادة الفرقة الـ21 للجيش الصومالي قوات إضافية في منطقة عيل طيري ونواحيها من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والإستقرار وضمان حركة التنقل في الطريق الرابط مدينتي غورعيل وطوسمريب.

وتفقد قائد الكتيبة الـ15 اللواء مسعود محمد ورسمى، ورئيس محكمة القوات المسلحة لولاية غلمدغ العقيد عبدالله أبوبكر حسن، وضباط آخرين سير العمليات التي تنفذها تلك القوات وقواعدهم في المنطقة.

وحث رئيس محكمة القوات المسلحة لولاية غلمدغ قوات الجيش الوطني على تحمل مسؤولياتهم تجاه تعزيز الأمن والإستقرار وتنفيذ الأوامر العليا.

وكان الجيش الوطني قد شن مؤخراً عمليات عسكرية في منطقة عيل طيري للقضاء على فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة .