اندلاع حرائق ضخمة في 14 ولاية جزائرية... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة النهار الجزائرية، مشيرة إلى الحرائق اندلعت في مناطق الغابات، مشيرة إلى أن عدد الحرائق التي تم تسجيلها بواسطة مصالح الحماية المدنية وصل إلى 31 ⁧‫ حريق في الغابات بـ 14 ولاية.

وذكرت الصحيفة أن ولاية جيجل اندلعت بها 4 حرائق، وحريقين بكل من البويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية.

كما شهدت ولايات برج بوعريريج وبومرداس وتيارت والمدية وتبسة والبليدة وولاية سكيكدة اندلاع حريق واحد بكل منها، وفقا لآخر البيانات الرسمية.

وقالت الصحيفة في تقرير آخر، إن قوات الحماية المدنية تدخلت لإخاد الحرائق وحماية مناطق الأشجار المثمرة والتجمعات السكنية، مشيرة إلى أن الحرائق في ولاية البويرة التهمت نحو مئات أشجار الزيتون.

أما في ولاية انصالح فتمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد الحرائق بعدما أحرقت مئات أشجار النخيل.

تعرضت بعض الولايات الجزائرية، الشهر الماضي، لاندلاع حرائق ضخمة زادت الرياح من سرعة انتشارها لتشمل عدة ولايات أبرزها تيبازة والشلف والبليدة.