شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال ثوب الكعبة المشرفة المرفوع خلال موسم الحج برعاية الشيخ السديس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان وذلك بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس.



اسدال ثوب الكعبة

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من عملية إسدال ثوب الكعبة المشرفة وفقاً للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة، حيث باشر الفريق الفني تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1442هـ.



انزال ثوب الكعبة



جانب من عملية الانزال

وقال عبدالحميد بن سعيد المالكي، وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة ووكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة، إنه وفقاً للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق الفني تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1442هـ، مشيرًا إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.



ثوب الكعبة



عملية انزال الثوب

وأشار المالكي، إلى أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.