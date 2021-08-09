شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تنشر تفاصيل مشاريع الحدائق بأحياء غرب العاصمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت أمانة منطقة الرياض تفاصيل، مساء اليوم الاثنين، مشاريع تنفيذ الحدائق في نطاق أحياء غرب مدينة الرياض.
وتشمل هذه الحدائق، حسبما أعلنت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها في “تويتر” 21 حديقة ما بين منفذة وتحت التنفيذ ومستقبليّة في نطاق أحياء غرب مدينة الرياض.
وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أن هذه تنفيذ هذه الحدائق، يأتي تماشيًا مع مستهدفات الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة.
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