شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الرياض»: القبض على مواطن تلفظ بكلمات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.

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