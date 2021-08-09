شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من وزارة البيئة لجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أهابت وزارة البيئة والمياه والزراعة بجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة مراجعة الجهات المختصة بالهيئة العامة للنقل خلال شهر من تاريخ 29/12/1442هـ.

وأوضحت أنه سيتم إزالة جميع القوارب المهملة بعد انتهاء المدة المحددة سواء كان صاحبها معروفا أو لا، أو مملكة لجهات رسمية وذلك دون أدنى مسؤولية على الجهات ذات العلاقة.

وبينت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن ذلك يأتي ضمن الحملة الوطنية بشعار “لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري”.