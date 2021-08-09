وزير إسرائيلي: هناك اتصالات مباشرة وتفاهمات مع الأشقاء في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية: "هناك اتصالات مع دول خليجية، بينها السعودية، فيما يتعلق بالملف الإيراني".

​وأكد على أن "هناك ثمة اتصال مباشر وتفاهمات مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج بشأن التنسيق فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية، على اعتبار أن ذلك الأمر لا يخص إسرائيل أو السعودية وحدهما، وإنما يجب معالجته عالميا".

وكشف الوزير أنه "يحلم بيوم يتوجه فيه إلى مكة في السعودية لأداء فريضة الحج بشكل مباشر، دون تعب أو معاناة"، مشددا على أن لديه قناعة أننا "سنرى مثل هذه الفرصة قريبا".

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن "المملكة ليس لديها أي رغبة في الوقت الحالي للانضمام إلى اتفاقات إبراهام للتطبيع مع إسرائيل".

وأوضح بن فرحان، في كلمة له خلال منتدى اسبن الأمني، الأسبوع الماضي، أنه "لن يكون هناك أمن حقيقي مستدام في المنطقة، وأنه يجب إيجاد طريق لدولة فلسطينية، من دون حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بطريقة مستدامة طويلة الأجل".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أكد، خلال مقابلة مع صحيفة "عرب نيوز"، في مارس الماضي، أنه "على الرغم من تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، فإن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير"، قائلا: "نريد حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحيث تكون هناك دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمن، وهذا يظل موقفنا".