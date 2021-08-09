شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتسلم كميات أكسجين قادمة إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت وزارة الصحة التونسية اليوم الأثنين، كميات جديدة من الأكسجين من إيطاليا.

كان في استقبال شحنة الأكسجين القائم بتسيير وزارة الصحة التونسية، علي مرابط، حيث كانت قد انطلقت صباح أمس عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا في كافة أنحاء تونس.

وتعد عملية التطعيم هي الأكبر في تونس للحد من انتشار الوباء والذي راح ضحيته حتى الآن داخل البلاد أكثر من ٢٠ الف شخص منذ مارس ٢٠٢٠.

وتستهدف عملية التطعيم المكثف حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.

يشار إلى أن تلك الحملة تنظمها وزارة الصحة التونسية بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني والصحة العسكرية، وتم تخصيص 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس الإعدادية لهذا الغرض.