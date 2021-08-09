شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس التعاون الخليجي" يؤكد حرص المجلس على إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، حرص مجلس التعاون على إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأوضح خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرج، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أهمية استمرار الجهود الأممية وتكاملها للوصول إلى حل للأزمة اليمينة انطلاقا من مبادرة المملكة لوقف إطلاق النار، والدفع بالحل السياسي تغليبا لمصلحه اليمن واليمنيين، متطلعا للعمل مع جروندبيرج لمواصلة الجهود الرامية إلى حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.