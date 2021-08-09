شكرا لقرائتكم خبر عن المكلف بتسيير وزارة الصحة التونسية يعلن انخفاض مستوى كورونا فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المكلف بتسيير وزارة الصحة التونسية، علي مرابط، اليوم الاثنين، أن مؤشرات الوضع الوبائي انخفضت بمستوى كبير لكن الظرف الحالي يتطلب اليقظة في مواجهة كورونا.

ولفت، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الوزارة، إلى أن معدل إيواء المرضى بأسرة الإنعاش يناهز 80 فيما يتجاوز بقليل 70 بالمائة بأسرة الأوكسجين.

ولم يخف مرابط تفاؤله حول استمرار المؤشرات في النزول، داعيا في المقابل إلى الاستمرار في تطبيق قواعد التوقي من كورونا بما يمكن من تطويق مخاطر الجائحة.

وقدم المكلف بتسيير وزارة الصحة رسما بيانيا تظهر المنحى التنازلي لمؤشرات الوضع الوبائي في البلاد واستمرار انخفاض الإصابات.

وبين ان المحافظة على المنحى التنازلي يبقى رهين مواصلة الالتزام بالبروتوكولات الصحية محذرا من حالة التراخي التي يمكن ان تؤدي الى نتائج سلبية.

وأكد في المقابل استمرار الديناميكية في استجلاب التلاقيح من الخارج سواء في شكل هبات ومعونات من الدول الشقيقة والصديقة أو من خلال الشراءات المباشرة، لافتا الى أن هذه المعونات تشمل كميات من المستلزمات الطبية والاوكسجين.

وعبر الوزير عن تقديره للوعي الذي اتسم به الشعب التونسي في أول أيام التلقيح المكثف ضد كورونا الذي شهد أمس الأحد أكبر عملية تطعيم بتلقيح أكثر من نصف مليون تونسي خلال يوم واحد.