شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تخصص 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة إلى اليمن.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين، إن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستتولى مهمة تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين".

وكان ليندركينج قد حذر، في يونيو الماضي، من أن برامج المساعدات المخصصة لليمن ستبدأ في التوقف ما لم تزد المساهمات في الشهور القليلة المقبلة، داعيا المجتمع الدولي ودول المنطقة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بزيادة التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية في اليمن.

واضطر برنامج الأغذية العالمي في أبريل 2020 إلى خفض شحنات المساعدات الغذائية التي توزع مرة كل شهرين في مناطق باليمن خاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله" الحوثية إلى النصف بعدما خفض المانحون التمويل لأسباب، منها المخاوف بشأن عرقلة وصول المساعدات.