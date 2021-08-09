شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الكهرباء» بشأن التعامل مع العدادات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الشركة السعودية للكهرباء، من تعامل غير المختصين مع عدادات الكهرباء، أو أي من مكونات الشبكة الكهربائية.
وأكدت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه في حال الحاجة يتم التنسيق المباشر مع الشركة.
جاء ذلك ردًا على مقطع متداول لمواطن يقوم فيه بشرح طريقة إغلاق وفتح قواطع عدادات الكهرباء الجديدة، وذلك تزامنًا مع تغيير شركة الكهرباء لقواطع العدادات.
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