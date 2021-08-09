شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي ينفى إبلاغه الكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات في موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مسئول في رئاسة الجمهورية العراقية، خبرًا تداولته إحدى وسائل الإعلام المحلية العراقية بان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أبلغ الكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر في بيان رسمي للرئاسة العراقية أن الخبر غير صحيح، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية كان وما زال من أشد الحريصين على إجراء الانتخابات في موعدها، ويؤكد على ذلك في لقاءاته مع القوى والكتل والأحزاب السياسية العراقية، وذلك موثق عبر العديد من البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية.

ودعا المصدر العراقى وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فإن تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة، ولغايات مريبة.