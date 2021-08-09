شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بغداد الدولى يصدر توضيحا بشأن حريق داخل الطائرة العراقية القادمة من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إدارة مطار بغداد الدولى، اليوم الاثنين، توضيحا رسميا حول ملابسات حدوث حريق فى إحدى الطائرات القادمة من القاهرة، وقالت الإدارة فى بيان لها أن إدارة مطار بغداد الدولى تود أن توضح للرأى العام ولجميع المؤسسات الإعلامية حول ملابسات حدوث حريق فى إحدى الطائرات القادمة من القاهرة طائرة Boeing 737-800 YI-AST.

وأكدت إدارة مطار بغداد الدولى أن برج المراقبة الجوية أبلغها فى تمام الساعة 15:15 بوجود حالة حريق على الطائرة العراقية القادمة من القاهرة ذات النداء lAW102 وطلب على اثرها بتطبيق خطة الطوارئ، حيث تم تطبيق خطة الطوارئ من قبل عمليات مطار بغداد حسب الخطة المعدة من قبل سلطة الطيران المدنى لمواجهة الأمور الطارئة والإخلاء.

وأشارت إدارة المطار إلى أنه "تبين من وجود خلل فنى وظهور إحدى العلامات فى الطائرة ( (Emergency، واعتقد على أثرها الطيار بوجود حريق ولكن تبين أنه لا وجود لأى حريق داخل الطائرة، وتمت جميع الإجراءات المعتمدة داخل مطار بغداد الدولى حسب خطة الطوارى وجميع المسافرين وطاقم الطائرة بخير وسلامة".

وتداولت وسائل إعلام ومواقع للتواصل الاجتماعى فى العراق أنباء عن احتراق أحد محركات طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، قادمة من مصر.