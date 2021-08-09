شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الدمام تسجل 48.2 كأعلى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة التي سجلت أعلى درجات حرارة، اليوم الإثنين، حيث سجلت الدمام 48.2 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة.

وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”: أن الدمام جاءت في المقدمة حيث سجلت 48.2 تلاها الأحساء بـ 47.4، الرياض والقيصومة والخرج بـ 45، رفحاء وشرورة بـ 44، عرعر بـ 41، سكاكا بـ 40.

وفي السياق ذاته، كشف المركز عن أجواء المصايف في المملكة، وجاءت على النحو التالي: “السوده 24، الشفا 28، النماص، بللحمر 29، أبها، الباحة 32، الهدا، تنومه، بلجرشي 33، الطائف 36”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، الليث ، ينبع ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الجنوبي.