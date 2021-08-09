هتظهر قريبا.. نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر رابط بوابة "الفجر" الإلكترونية المصرية | احصل على نتيجتك من هنا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ينتظر الآلاف من الطلاب والطالبات، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بمصر، وتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات للشعبتين العلمية والأدبية، مساء الإثنين الموافق 8 أغسطس 2021.



ومن المقرر أن يتم إعداد المجمع التكراري وشرائح المجاميع لتحديد نسب أوائل الثانوية العامة.

على جميع الطلاب زيارة رابط موقع "الفجر" المصري الإلكتروني https://www.elfagr.org/4260685 للاستعلام والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سجل كافة البيانات الخاصة بك واحصل على النتيجة فور ظهورها رسميًا.

اعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بشكل رسمي، كما نفى بعض الأخبار المتادولة بشأن النتيجة، وذلك عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك"، حيث أكد أن الموعد الرسمي يوم 15 أغسطس 2021 وبحد أقصى يوم 16 أو 17 من الشهر ذاته.

وقال وزير التربية والتعليم: ""كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له لأننا لم نصرح بشئ من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".

خطوة بخطوة.. كيف تسجل البيانات للحصول على نتيجة الثانوية العامة؟

- الدخول على موقع "الفجر" للحصول على النتيجة عبر الرابط التالي https://natiga.elfagr.org/#

- قم بتسجيل اسمك في الخانة المطلوبة.

- قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك.

- قم بإدخال البريد الالكتروني لديك.

- كتابة رقم تليفونك.

- قم بالضغط على كلمة "سجل الان"، وستظهر لك النتيجة على الفور.

للتسجيل والحصول على النتيجة قبل الكل سجل بياناتك من خلال بوابه الفجر الاليكترونية من خلال الرابط التالي https://natiga.elfagr.org/#.