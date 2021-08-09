رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات: مجهود كبير جدا تم لاستقبال السياح الروس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال: إن مصر للطيران تقوم بـ 7 رحلات أسبوعيا منهم 4 رحلات للغردقة و3 رحلات لشرم الشيخ، أما الطيران الروسي فيقوم بـ 10 رحلات 5 رحلات إلى شرم الشيخ و5 رحلات للغردقة، بواقع رحلة يوميا تقريبا، ما عدا يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وعن السياحة من الجنسيات الأخرى، قال منصور إن معدل استقبال الرحلات السياحية في المطارات كان بنسبة 70 في المئة قبل وصول الرحلات الروسية، سيرتفع ليصل إلى نسبة 85 في المئة ويمكن أن يصل إلى 90 في المئة مع وصول الرحلات الروسية.

ورحب اللواء منصور باستقبال السياح الروس بعد انقطاع 6 سنوات، متوجها بالشكر للقيادة السياسية على دعمها والجهود الكبير التي تم بذلها خلال السنوات الماضية.

وتابع: "القيادة السياسية لم تبخل علينا في قطاع الطيران المدني والمطارات بأي مجهود أو دعم".