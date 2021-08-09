وزير الخارجية الإسرائيلي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لما نقلته صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، سيجري مباحثات بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد.

ويتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل خلال هذه الزيارة من أجل تطوير العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث سبل تفعيل مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

© AFP 2021 / FADEL SENNA

وسيقوم وزير الخارجية الإسرائيلي خلال هذه الزيارة بافتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بشكل رسمي في المملكة المغربية، فيما يرتقب أن يقوم وزير الخارجية المغربي بزيارة رسمية قريبا إلى تل أبيب من أجل افتتاح مكتب الاتصال المغربي هناك.

ووصف حسن كعيبة، الناطق الرسمي بالعربية باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، زيارة يائير لبيد إلى المغرب بـ "التاريخية"، وقال إنها تأتي بعد حوالي 18 سنة على زيارة سابقة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، سيلفان شالوم إلى المغرب في عام 2003.

وأضاف: "أن هذه الزيارة تعكس حرص المغرب وإسرائيل على تطوير العلاقات بينهما والرقي بها إلى أبعد الحدود".