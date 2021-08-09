شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تحذر المزارعين من مخالفة تعرضهم للمساءلة النظامية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت المؤسسة العامة للري، اليوم الاثنين، المزارعين من تصريف المياه غير الزراعية في مصارف أو أحرام المؤسسة.
وقالت المؤسسة، عبر حسابها على تويتر: “عزيزي المزارع المواطن تصريف المياه غير الزراعية في مصارف أو أحرام المؤسسة العامة للري يعرضك للمساءلة النظامية”.
وكان رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد مبارك، قد أوضح في وقت سابق، أن المملكة تستهلك أكثر من مليون متر مكعب من المياه للأغراض الزراعية.
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