شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الاختلافات بين ويندوز 10 و 11 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعد نظام التشغيل ويندوز 11 نسخة متطورة من ويندوز، وأول تغيير لاسم البرنامج منذ ست سنوات، ويتساءل الكثيرون عن الاختلافات بين هذا النظام الجديد ونظام ويندوز 10.

فيما يلي أهم الفروق الرئيسية بين نظامي ويندوز 10 وويندوز 11، حسبما أورد موقع “سي نت” الإلكتروني:

التصميم والواجهة

يوفر ويندوز 11 واجهة جديدة تمامًا تشبه واجهة ماك. يتميز بتصميم نظيف مع زوايا دائرية وظلال باستيل. تنتقل قائمة “ابدأ” الشهيرة أيضًا إلى وسط الشاشة جنبًا إلى جنب مع شريط المهام. ولكن يمكنك إعادتها إلى اليسار إذا كنت تفضل ذلك، كما هو الحال في ويندوز 10.

تكامل تطبيقات أندرويد

ستتوفر تطبيقات أندرويد على نظام التشغيل ويندوز 11، وستكون قابلة للتثبيت من داخل متجر مايكروسوفت الجديد، عبر متجر أمازون. هذا شيء ينتظره مستخدمو ويندوز منذ سنوات، ويمثل خطوة أخرى نحو دمج الأجهزة المحمولة والكمبيوتر المحمول.

دعم أفضل لسطح المكتب الافتراضي

سيسمح لك ويندوز 11 بإعداد أجهزة كمبيوتر سطح مكتبية افتراضية بطريقة تشبه إلى حد كبير أجهزة ماك، حيث يمكنك التبديل بين أجهزة كمبيوتر مكتبية متعددة في وقت واحد للاستخدام الشخصي أو في العمل أو المدرسة أو الألعاب. في نظام التشغيل ويندوز 10 كان من الصعب القيام بذلك.

انتقال أسهل من الشاشة إلى الكمبيوتر المحمول

يشتمل نظام التشغيل الجديد على ميزات تسمى Snap Groups و Snap Layouts – وهي مجموعات من التطبيقات التي تستخدمها في وقت واحد والتي توجد في شريط المهام، ويمكن عرضها أو تصغيرها في نفس الوقت لتبديل المهام بشكل أسهل. كما أنها تتيح لك توصيل الشاشة وفصلها بسهولة أكبر، دون أن تفقد مكان النوافذ المفتوحة.

تمت إضافة مايكروسوفت تيمز إلى شريط المهام

سيتم إضافة ودمج “تيمز” مباشرة في شريط مهام ويندوز 11، مما يسهل الوصول إليه، وهذا يشبه إلى حد ما تطبيق فيس تايم من آبل.

شاشة محسنة تعمل باللمس، ودعم الصوت والقلم

بالنسبة للأجهزة اللوحية، تهدف مايكروسوفت إلى تحسين تجربة اللمس، مع توفير مساحة أكبر بين الرموز على شريط المهام، وإضافة الإيماءات. يضيف ويندوز 11 أيضًا لمسات إلى قلمك الرقمي، بحيث يمكنك سماع الاهتزازات والشعور بها أثناء استخدامه لتدوين الملاحظات أو الرسم. كما يقدم نظام التشغيل الجديد أوامر الكتابة الصوتية والأوامر عبر النظام.

تقنية إكس بوكس لتحسين الألعاب

سيحصل ويندوز 11 على ميزات معينة موجودة في وحدات تحكم إكس بوك، مثل Auto HDR و DirectStorage، لتحسين اللعب على جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز. يمثل هذا خطوة أخرى لشركة مايكروسوفت، نحو دمج أجهزة الكمبيوتر ووحدات تحكم إكس بوكس.