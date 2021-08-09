رئيس الوزراء البريطاني : التقرير الأممي بشأن المناخ "جرس الانذار"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن التقرير الأممي الأخير بشأن تداعيات ارتفاع درجة حرارة الأرض بمثابة " جرس إنذار" لقادة العالم الذين يستعدون للاجتماع في اسكتلندا في وقت لاحق من هذا العام لحضور القمة المقبلة بشأن أزمة المناخ.



وأضاف جونسون في بيان له " تقرير اليوم يحتاج إلى قراءة متأنية ، ومن الواضح أن العقد المقبل سيكون محوريا لتأمين مستقبل كوكبنا".

وأوضح" نحن نعلم ما يجب عمله للحد من التغير المناخي- التخلي عن الفحم والتحول لمصادر طاقة نظيفة، وحماية الطبيعة وتوفير تمويل خاص بالمناخ للدول الواقعة على الخط الأمامي".

ومن المقرر أن يلتقى قادة العالم في مؤتمر التغير المناخي في غلاسغو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يوصف هذا الاجتماع بالأكثر أهمية بشأن أزمة المناخ منذ قمة باريس عام 2015.