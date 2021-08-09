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ماكرون يوافق على حضور قمة دول الجوار في بغداد

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دبي - محمود عبدالرازق - بغداد – سبوتنيك. وذكرت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "الكاظمي، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين".

© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT

ولفتت الحكومة العراقية إلى أن "الاتصال ناقش أيضا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا".

وأكد الرئيس الفرنسي تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى، وحضوره المؤتمر.

ووجهت الحكومة العراقية، في وقت سابق من الشهر الحالي، دعوة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة دول جوار العراق، المقرر أن تستضيفها العاصمة بغداد نهاية هذا الشهر .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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