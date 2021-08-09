رئيس وزراء العراق: فرنسا شريك حقيقى لبلادنا وتربطنا علاقات بناءة

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الاثنين، أن فرنسا شريك حقيقى للعراق، وأن الدولتين ترتبطان بتاريخ طويل من العلاقات البناءة نسعى إلى تطويرها فى مختلف المجالات.

وذكرت قناة (السومرية) الإخبارية العراقية أن ذلك جاء خلال المباحثات التي أجراها الكاظمي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة الوضع الإقليمي الراهن، والتطورات الدولية.

وناقش الجانبان التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا.

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي "دعمه الكامل للعراق، وللكاظمي في النهج الذي يتبعه، وإجراءات تعزيز مؤسسات الدولة العراقية".. وأشاد بـ"الدبلوماسية العراقية المتوازنة، التي يقودها رئيس الوزراء، وإسهامها في ترسيخ أسس السلم والاستقرار".