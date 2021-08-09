شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الوطنى العراقى يعلن قتل ناقل الانتحاريين فى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرعت مفارز جهاز الأمن الوطنى فى شمال بغداد بالاشتراك مع فوج حشد الطارمية من نصب كمين محكم فى قضاء الطارمية للقبض على ناقل الانتحاريين اللذين استهدفا العاصمة بغداد؛ وقد تمكنت المفارز من قتل المدعو عمر جواد المشهدانى بعد تبادل اطلاق النار الذى أسفر بإصابة مباشرة للهدف، وذلك بناءً على معلومات استخبارية، ومقاطعة المعلومات العراقية.

فيما أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اليوم الأحد أهمية إجراء الانتخابات العراقية فى موعدها المقرر 10 أكتوبر القادم.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء - فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية - أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى استقبل اليوم فى مكتبه، عضو مجلس النواب عدنان الزرفى وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا، وضرورة أن تتوحد الجهود كافة؛ من أجل مواجهة التحديات فى مختلف قطاعات الدولة".

وأضاف أن "اللقاء شهد أيضا، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر فى العاشر من أكتوبر القادم، وتوفير متطلبات الدعم للمفوضية وبقية الأجهزة المعنية؛ للقيام بدورها فى تأمين العملية الانتخابية وانسيابيتها".