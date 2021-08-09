شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف سعيد الجزيرى النائب فى حزب الرحمة الإسلامى الموالى للإخوان بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية التونسية فى ولاية بزغوان اليوم الاثنين لأعوان فرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطنى بزغوان بالاحتفاظ بالنائب فى البرلمان المجمّدة أعماله وصاحب إذاعة القران الكريم غير المرخص لها سعيد الجزيرى، وذلك إثر شكاية مقدمه ضده من قبل هيئة الهايكا من أجل تعمده كسر أختام تابعة لها أثناء معاينة أحد مقرات إذاعته، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية.