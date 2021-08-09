شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية العراق تباشر إعادة العراقيين العالقين بالحدود البيلاروسية الليتوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، المباشرة بإعادة العراقيين العالقين عند الحدود البيلاروسية الليتوانية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف فى بيان أنه "ستنفذ اليوم رحلة جوية من مينسك إلى بغداد على متنها أكثر من 80 مسافرا".



وأضاف الصحاف، أن "شركة الخطوط الجوية ستنفذ يوم غد رحلة إجلاء سيكون على متنها حسب المسجلين حتى الآن 200 شخص"، مشيرا إلى أنه "سيتم نقل جثمان المتوفى العراقى جعفر الحارس الذى توفى على الحدود البيلاروسية الليتوانية".

وأكد الصحاف أن "وفد سفارة جمهورية العراق لدى موسكو والمتواجد فى العاصمة البيلاروسية مينسك قام بتهيئة الإجراءات اللازمة من أجل إتمام نقل العالقين فى مينسك".، مشيرا إلى أن وفد سفارة العراق فى موسكو على تواصل تام مع السلطات البيلاروسية لمعرفة جميع التطورات فى المناطق الحدودية والتنسيق من أجل إجلاء الراغبين منهم".