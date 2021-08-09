شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد هوية 3 مواطنين في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج والقبض على المعتدي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت شرطة منطقة الرياض، تحديد هوية (3) أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة في محافظة الخرج والقبض على المعتدي. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج تمكنت من تحديد هوية (3) مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض على الآخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد هوية 3 مواطنين في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج والقبض على المعتدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.