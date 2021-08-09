شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: جرعات لقاح «كورونا» تصل إلى 30 مليون جرعة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع جرعات لقاح كورونا إلى 30 مليون جرعة حتى اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر : “بفضل الله أكثر من (30,000,000) جرعة من لقاح (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة. ⁧”

وحثت الصحة الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.