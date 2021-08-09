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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: جرعات لقاح «كورونا» تصل إلى 30 مليون جرعة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة ارتفاع جرعات لقاح كورونا إلى 30 مليون جرعة حتى اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر : “بفضل الله أكثر من (30,000,000) جرعة من لقاح (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة. ”
وحثت الصحة الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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