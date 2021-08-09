مصر تتلقى أول دفعة من لقاح "جونسون آند جونسون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الصحة المصرية إن مصر تسلمت، الإثنين، الدفعة الأولى من لقاح "جونسون آند جونسون" للوقاية من مرض كوفيد-19، والذي يؤخذ بحقنة واحدة وذلك بوصول 261600 جرعة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.



وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، في بيان، إن هذه الكمية ستُوزع على 126 مركزاً للتطعيم وخاصة لمن يريدون السفر للخارج.

وكانت مصر قد بدأت في الآونة الأخيرة التصنيع المحلي للقاح "سينوفاك" من خلال اتفاق بين الشركة الصينية المنتجة له والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا).

كما تسلمت مصر شحنات من لقاح "سبوتنيك" الروسي ولقاح "سينوفارم" الصيني ولقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" بعضها من خلال مبادرة "كوفاكس" العالمية القائمة على اتفاق بين تحالف "جافي" العالمي للقاحات، ومقره جنيف، ومنظمة الصحة العالمية من أجل التوزيع العادل للقاحات.

ويبلغ متوسط الإصابات في مصر حالياً حوالي 54 حالة جديدة كل يوم أي نحو ثلاثة في المئة من الذروة التي سجلتها الإصابات عندما بلغت أعلى متوسط يومي في 19 يونيو/حزيران وفقاً لرصد "رويترز".

وبلغ إجمالي الحالات التي أعلنت مصر رصدها 284641 إصابة و16566 وفاة منذ بدء الجائحة.

وقال رئيس الوزراء المصري في يونيو/حزيران إن هدف الحكومة هو تطعيم 40% من السكان الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة بنهاية العام.