شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر تطورات كورونا في ليبيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الاثنين، تسجيل 2001 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1103 أشخاص، وتسجيل 31 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 306 إصابات و375 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 23 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 269 ألفًا و847 شخصًا، بينهم 65 ألفًا و859 حالة نشطة، ووفاة 3750 شخصا.