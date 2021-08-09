مستشار السيسي: الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" المصرية إلى أن "مصر سجلت أمس أكثر من 60 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، بعد أن كنا وصلنا إلى 30 مصابا في اليوم".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين أن تلك الزيادة في حالات الإصابة كانت متوقعة بسبب إجازة عيد الأضحى الشهر الماضي، وكذلك بسبب إجازة الصيف.

وناشد مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية المواطنين والمقيمين في مصر بضرورة المتابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن فيروس "كورونا" المستجد مازال موجودا ولم يختف، وأن هناك الكثير من الدول التي دخلت الموجة الرابعة.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة تزايدا في عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، حيث أظهرت بيانات وزارة الصحة عودة معدلات الإصابة بالفيروس إلى الارتفاع لتتجاوز الستين حالة يومياً، بعد تراجعها إلى ما دون الأربعين حالة يوميا في الفترة الماضية.

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وبحسب بيان صادر مساء أمس، عن وزارة الصحة، فقد تم "تسجيل 65 حالة جديدة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وأوضح البيان أن "إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد حتى أمس الأحد، بلغ 284706 من بينهم 233227 حالة تم شفاؤها، و 16575 حالة وفاة".

وحذر المراقبون في مصر من موجة رابعة للوباء خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، خاصة وأن تلك الفترة ستواكبها بداية العام الدراسي.