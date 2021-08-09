الرئيس الجزائرى: نرفض أى تدخل فى شئون تونس الداخلية

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أن ما يحدث فى تونس شأن داخلى، وأنها قادرة على حل مشاكلها بنفسها دون أى ضغط خارجى، مشددا على أن الجزائر ترفض أى ضغط على تونس أو تدخل فى شؤونها الداخلية.

وقال تبون - فى لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين، أن "الجزائر ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وبالتالي لا نتدخل في الشأن التونسي الداخلي ولا نفرض عليها أي شيء"، مشيرا إلى أن يد المساعدة ممدودة للشقيقة تونس".

وأضاف أن "تونس ماضية نحو الوصول إلى حل لمشاكلها الداخلية"، مرجعا الأزمة القائمة هناك إلى "كون تونس اختارت نظاما لا يتماشى مع تركيبة العالم الثالث، لكن ما يحدث يبقى أمرا داخليا".