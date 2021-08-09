شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: متحور دلتا الأسرع انتشارا بين غير المحصنين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور عارف العمري، استشاري الأحياء الجزيئية والأمراض الوراثية أن متحور “دلتا” يُعتبر الأسرع انتشارا حاليا، حيث إنه يُصيب الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال العمري خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتاحة في المملكة آمنة جداً ضد متحور “دلتا” وغيره من المتحورات، مبيناً أن هناك 4 متحورات ظهرت منذ بداية جائحة كورونا.

وأضاف أن أعراض جميع المتحورات التي ظهرت بما فيها “دلتا” وفيروس كورونا واحدة، ولكنها تختلف في سرعة انتشارها فقط، وتختلف من شخص إلى آخر حسب المناعة الجسدية.