شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالقبض على شخص ظهر في فيديو يعتدي على امرأة بالخرج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي من توثيق مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخص بملاحقة امرأة في مكان عام بمحافظة الخرج والاعتداء عليها بالضرب، وعطفاً على ما ورد مسبباً فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بالقبض على المتهم المعني بالسلوك المُجرم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية واحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية.
وقال المصدر، إن النيابة العامة تتابع وترصد كل سلوكيات مخلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم وكل ما ينتهك الحقوق المكفولة شرعاً ونظاماً، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
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