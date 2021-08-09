4040 إصابة جديدة بكورونا بباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان اليوم الاثنين تسجيل 4040 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 71 ألفا و 620حالة.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول أنه تم تسجيل 53حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 23 ألفا و 918حالة.

وقد بلغت حالات الشفاء حتى الآن نحو 964 ألفا و 404 حالات.