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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4040 إصابة جديدة بكورونا بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان اليوم الاثنين تسجيل 4040 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 71 ألفا و 620حالة.
ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول أنه تم تسجيل 53حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 23 ألفا و 918حالة.
وقد بلغت حالات الشفاء حتى الآن نحو 964 ألفا و 404 حالات.