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4040 إصابة جديدة بكورونا بباكستان

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4040 إصابة جديدة بكورونا بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

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أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان اليوم الاثنين تسجيل 4040 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 71 ألفا و 620حالة.

 

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز  القول أنه تم تسجيل 53حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 23 ألفا و 918حالة.

 

وقد بلغت حالات الشفاء حتى الآن نحو 964 ألفا و 404 حالات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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