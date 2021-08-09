شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة ووقاية.. مسن تونسى يرقص احتفالا بعد تلقيه لقاح كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مسن تونسى فى مدينة السواسى عن فرحته بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بطريقة طريفة جدًا، حيث خرج من مركز تلقى اللقاح ورقص على أنغام الطبل والمزمار، احتفالًا بهذه اللحظة التي تلقى فيها اللقاح الواقى من الفيروس التاجى.

وانتشر مقطع فيديو الرجل التونسى وهو يرقص على أنغام الطبل والمزمار، بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى، ليحتفى به رواد منصات السوشيال ميديا بسبب عفويته في الاحتفال بتلقى اللقاح الواقى من فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا فيما شهد أحد مراكز تلقيح المواطنين فى تونس، أمس الأحد، طريقة جديدة ومختلفة لتشجيع التونسيين فى الحصول على لقاحات فيروس كورونا، حيث يرافق الراغبين فى التلقيح مجموعة من الأشخاص الذين يستخدمون الطبل والمزمار للمساعدة فى دفع العملية الكبرى التى أطلقتها تونس لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا فى شتى أرجاء البلاد.

ونشرت شبكة سكاى نيوز - الأحد - لقطات من استقبال الملقحين بالطبلة والمزمار فى مركز تلقيح فى تونس حيث يستقبل المقبلين على اخذ اللقاح بالطبل والمزمار بالتزامن مع ما تشهده تونس ابتداء من اليوم عملية مكثفة للحصول على اللقاحات.



تونسى يحتفل بتلقى لقاح كورونا

ويشار إلى أن الرئاسة التونسية، قالت - اليوم الإثنين - إن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح، أمس الأحد، فى إطار اليوم الافتتاحى لعمليات التلقيح المكثف التى أذن بها رئيس الدولة، بلغ 551.008 مواطن.

وعبرت رئاسة الجمهورية عن بالغ الشكر وفائق التقدير لكافة الإطار الطبى وشبه الطبى العسكرى والمدنى المشارك وإلى كل الوزارات والهياكل والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدنى والمتطوعين الذين ساهموا فى إنجاح هذه المبادرة الاستثنائية بإرادة صادقة وعزم ثابت وروح وطنية عالية، وتؤكد بأن أيام التلقيح المكثف ستتواصل فى الفترة القريبة القادمة.



تونسى يعبر عن فرحته بتلقى لقاح كورونا

يذكر أن عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا، انطلقت صباح أمس الأحد، فى كافة أنحاء تونس، وتعد عملية التلقيح هى الأكبر فى تونس للحد من انتشار الوباء، والذى راح ضحيته حتى الآن داخل البلاد أكثر من 20 ألف شخص منذ مارس 2020.

وتستهدف عملية التلقيح المكثف حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق، على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.