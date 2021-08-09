شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على نيجيري بحوزته أقراص إمفيتامين مخدر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت الجهات الأمنية، القبض على نيجيري وبحوزته 100 قرص إمفيتامين المخدر ومبلغ مالي مجهول المصدر. جاء ذلك بعد أن استوقفت الدوريات الأمنية مركبة مشتبه بها، حيث عثر بداخلها على 100 قرص إمفيتامين المخدر ومبلغ مالي. وقامت الدوريات الأمنية بالتحقق من هوية الشخص عبر تطبيق ميدان، وجاري إحالته للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة معه.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على نيجيري بحوزته أقراص إمفيتامين مخدر (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.