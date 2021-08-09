«تعليم جدة» تعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أمس، اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ.

وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام نور ، في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ 4 من شهر محرم الجاري، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 محرم 1443هـ.

ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين عن طريق القنوات الإلكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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