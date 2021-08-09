موديرنا تقول أن لقاحنا فعال 6 أشهر على الأقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت شركة موديرنا الأمريكية إن الحماية التي يوفرها لقاحها ضد كورونا ظلت قوية 6 أشهر على الأقل، وأن الجرعات المعزِّزة المضادة للمتحورات قيد الاختبار، ولدت استجابة "قوية" للأجسام المضادة للمتحور دلتا.



وفي تحليل نهائي عن المرحلة الثالثة والنهائية من التجربة السريرية، أظهر لقاح موديرنا فعالية بنسبة 93% على مدى6 أشهر بعد الجرعة الثانية.

وتجري الشركة أيضاً تجارب سريرية على ثلاثة معززات مختلفة ضد كورونا، تنتج جميعها مستويات عالية من الأجسام المضادة ضد سلالة فيروس كورونا الأصلية والمتحور المثير للقلق، بما في ذلك دلتا.

وقال الرئيس التنفيذي ستيفان بانسيل في بيان: "يسعدنا أن لقاحنا يظهر فعالية دائمة بنسبة 93% على مدى 6 أشهر، لكننا ندرك أن المتحور دلتا يمثل تهديداً جديداً كبيراً، لذا يجب أن نظل يقظين".

وأضاف البيان أن موديرنا تتوقع تقديم طلبها للحصول على الموافقة الكاملة للقاحها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الشهر.

وأطلقت الشركة دراسات على العديد من اللقاحات الأخرى، بما في ذلك ضد الإنفلونزا، وزيكا، والفيروس المخلوي التنفسي، الذي يصيب الأطفال بشكل خاص وغيرها، وتعمل على تطوير لقاح مضاد لكورونا، يمكن تخزينه في ثلاجة عادية.