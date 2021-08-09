أخطاء تضعف إشارة الواي فاي في المنزل.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يعاني الكثيرون من مشكلة ضعف إشارة شبكة الواي فاي في المنزل، ويمكن أن يكون ذلك ناتجاً عن بعض المعوقات التي تمنع مرور الإشارة أو تتداخل معها.



وفيما يلي بعض الأخطاء التي تضعف إشارة الواي فاي في المنزل، وبعض النصائح لتحسين قوة الإشارة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

المصابيح والأدوات الإلكترونية الأخرى

يمكن لتحريك المصابيح والأدوات الأخرى بعيدًا عن جهاز الراوتر أن يحسن من قوة الإشارة، ويتعلق الأمر كله بموجات الإشعاع (غير الضارة) المستخدمة لإطلاق شبكة واي فاي حول منزلك.

ويرسل جهاز الراوتر هذه الإشارات الكهرومغناطيسية إلى أجهزتك لتوصيلها بالإنترنت، ولكن يمكن تشويشها بواسطة إشارات أخرى، حيث ترسل أجهزة مثل الثلاجة أو المصابيح موجاتها الكهرومغناطيسية التي تعيق إشارة الواي فاي.

جهاز الميكروويف

يعد الميكروويف أحد أهم الأجهزة المخمدة لسرعات الويب لديك، فهو يطلق كميات كبيرة من الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن يتداخل مع إشارات جهاز الراوتر. لذلك لا تستخدم الميكروويف عند إجراء مكالمات فيديو أو مشاهدة مقاطع فيديو عالية الدقة أو القيام بشيء مهم عبر الإنترنت.

استخدم الخطوط الأرضية حيثما أمكن ذلك

يقترح الخبراء التخلي عن الهاتف المحمول للمكالمات والتحول إلى الهاتف الأرضي بدلاً من ذلك، وهذا لأن الحجم الهائل للأشخاص الذين يعملون من المنزل قد زاد من الطلب على شبكات الهاتف المحمول.

حرك جهاز الراوتر

انقل جهاز الراوتر إلى مكان أفضل لزيادة سرعات الويب في المنزل، ويمكن أن يساعد نقله من على الأرض إلى طاولة أو رف يرتفع حوالي 5-7 أقدام في وصول الإشارة إلى أماكن أبعد في جميع أنحاء منزلك.

حوض السمك

قد يبدو الأمر غريباً، لكن حوض السمك يمكن أن يتداخل أيضًا مع إشارة جهاز الراوتر، وذلك لأن الماء يمتص الإشعاع الذي يرسله جهاز الراوتر بسهولة، مما يضعف إشارة الواي فاي بالقرب منه.