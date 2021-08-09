شاهد.. شرطي يحمل مسنا للحصول على لقاح كورونا بتونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس لقطات مصورة توثق مشهدا إنسانيا لشرطي يحمل مسنا على كتفه.



وكان الشرطي يحاول مساعده المسن في الحصول على لقاح كورونا بمركز تلقيح في القيروان بتونس، بحسب ما نشرته فضائية "الحدث".

وانطلقت صباح الأحد عملية مكثفة للتلقيح ضد كوفيد 19 في كامل تونس، والتي تعد الأكبر منذ بدء الحملة الوطنية في مارس/ آذار 2021 لكبح جماح جائحة كورونا التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص.

وتستهدف العملية حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة إيفاكس أو من غير المسجلين على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.

ومؤخرا، أرسلت دولة الإمارات طائرتي شحن تحملان 47 طنا من ‏الإمدادات الطبية دعما لجهود تونس في التصدي لجائحة كورونا، والحد ‏من تداعياتها، لتؤكد الإمارات دورها الإيجابي نحو الشعب التونسي في ‏أزماته‎.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الإمارات دعما لتونس في مواجهة ‏الجائحة، وإنما أرسلت إليها قبل ذلك في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات ‏الطبية وأجهزة التنفس، استفاد منها آلاف العاملين في مجال ‏الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.