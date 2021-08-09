تحذير لمستخدمي واتس أب من ثغرة تكشف الرسائل للهاكرز.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حذر خبير تقني من أن مستخدمي واتس أب لا يزالون عرضة لثغرة أمنية كبيرة قد تعني وصول المتسللين إلى الرسائل.



ويتم تشفير الدردشات على نظام المراسلة في واتس أب من طرف إلى طرف، ولكن يمكن كشفها عند نسخها احتياطيًا عبر iCloud أو Google Drive بواسطة لصوص الإنترنت.

وبالإضافة إلى المخاطر المحتملة للمتسللين، من الممكن أيضًا أن تطلب جهات إنفاذ القانون الوصول إلى الرسائل وملفات الوسائط إذا تم نسخها احتياطيًا على السحابة. ووفقاً لـ WABetaInfo تعمل واتس أب على طريقة لتشفير محادثات المستخدم بشكل مستقل قبل وصولها إلى السحابة.

وفي منشور على تويتر، قالت الشركة "تعمل واتس أب أخيرًا على تمكين ميزة مهمة أخرى، وهي إمكانية تشفير النسخ الاحتياطية الخاصة بالمستخدمين. ويعمل تشفير النسخ الاحتياطية على حماية محفوظات الدردشة والوسائط من الوصول غير المصرح به".

وتتم تجربة هذه الميزة على الإصدار التجريبي الجديد على أندرويد مع المستخدمين الذين يختارون الحصول على سجل الدردشة، وأي شيء آخر يتم مشاركته احتياطيًا بشكل آمن. ولكن هذه الميزة ستعني أن المستخدمين سيحصلون على مفتاح استرداد مكون من 64 رقمًا، والذي قد يعني في حال فقدانه أنهم غير قادرين على دخول حساباتهم إلى أجل غير مسمى.

وفي تغريدة أخرى، قالت WABetaInfo أيضاً إن واتس أب تعمل على توفير نسخ احتياطية محلية مشفرة من طرف إلى طرف على واتس أب بيتا لنظام أندرويد. ويمكن لتطبيق واتس أب إنشاء نسخ احتياطية محلية من الرسائل في وحدة التخزين الداخلية لنظام أندرويد كل يوم، لكن هذه النسخ الاحتياطية قد تكون أكثر عرضة للقراصنة.

ويمكن تنزيل الإصدار التجريبي من التطبيق من غوغل بلاي، وتحتاج إلى تحديد "أن تصبح مختبِرًا تجريبيًا" ثم انقر للانضمام، ثم انتظر حتى يتم إصدار الإصدار المحدث، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.