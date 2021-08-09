بوكيت بوك تطلق قارئ الكتب الإلكترونية InkPad Lite

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة بوكيت بوك السويسرية، اليوم الإثنين، عن إطلاق قارئ الكتب الإلكترونية InkPad Lite الجديد.



وأوضحت الشركة السويسرية أن جهازها الجديد يشتمل على شاشة E Ink Carta HD قياس 9.7 بوصة وتعمل بدقة وضوح 825 x 1200 بيكسل.

ويمكن استعمال الجهاز الجديد في الظلام وبدون مصادر إضاءة خارجية بفضل الإضاءة المدمجة به، والتي تتكون من 24 لمبة LED، بالإضافة إلى دمج فلتر الضوء الأزرق. ويعمل مستشعر الإضاءة على مواءمة شدة الإضاءة تلقائيا، بالإضافة إلى ضبط درجة حرارة اللون.

ويزخر جهاز بوكيت بوك الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 512 ميجابايت وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD مع معالج ثنائي النوى، ويتم استعمال قارئ الكتب الإلكترونية الجديد عن طريق الأزرار الجانبية وخاصة عند تقليب الصفحات.

ويدعم قارئ الكتب الإلكترونية InkPad Lite الجديد 23 صيغة مختلفة للملفات، مثل EPUB وPDF وCBR وCBZ، ويشتمل على بطارية سعة 2200 مللي أمبير ساعة تمتد لفترة تشغيل طويلة.

وبفضل دعم تقنية الواي فاي فإنه يمكن تنزيل المحتويات الجديدة على قارئ الكتب الإلكترونية بسهولة مع دعم وظيفة استعارة الكتب الإلكترونية من المكتبات العامة.

وأعلنت شركة بوكيت بوك عن طرح قارئ الكتب الإلكترونية الجديد في الأسواق العالمية مع نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم بسعر يبلغ 259 يورو.